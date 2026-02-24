PUBBLICITÀ
Spara in strada a Castellammare, arrestato il titolare di Mr Gelo

Alessandro Caracciolo
Dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco a via de Turris e il rinvenimento di un bossolo i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno avviato immediatamente le indagini. A sparare è stato il titolare dell’attività commerciale Mr Gelo, situata in piazzetta Quartuccio, Francesco Assante. L’uomo era molto noto sui social network, come Tiktok, dove sponsorizzava la sua attività commerciale.  

Ieri militari hanno rinvenuto all’interno dell’attività commerciale due colpi inesplosi. La perquisizione è stata estesa nel box di pertinenza del 44enne e lì i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 9×19 con matricola punzonata verosimilmente utilizzata poco prima. Rinvenuto, inoltre, un foro di proiettile in una auto parcheggiata nei pressi del negozio di surgelati. Motivo del gesto ancora in corso di accertamento. Assante è stato portato in carcere.

Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

