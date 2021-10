Nascondeva un quintale di droga e 7 pistole, arrestato a Mugnano. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuavano un controllo nei pressi di uno stabile in via Giolitti dove vedevano un uomo uscire da un box e, alla loro vista, tentare di allontanarsi velocemente nonostante gli fosse stato intimato di fermarsi. Francesco Cipolletta è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento e arma comune da sparo.

DROGA NASCOSTA NEI CASSONETTI DEI RIFIUTI

I poliziotti lo bloccavano e, una volta entrati nel locale in uso all’uomo, rinvenivano, all’interno di due grandi cassonetti usati per la raccolta di rifiuti, 85 panetti di hashish del peso di circa 70 kg, 40 panetti della stessa sostanza per un peso di circa 32 kg custoditi in una borsa per le consegne a domicilio e altri 8 kg in un trolley, 745 grammi circa di cocaina in uno zaino, 4 buste contenenti 4,2 kg di marijuana conservate all’interno di un frigorifero a pozzetto e diverso materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, in un borsone, gli operatori hanno rinvenuto 3 revolver cal.38, 4 pistole semiautomatiche di cui due cal. 6,35, una cal.9 e una a salve, tutte con matricola abrasa, e 90 cartucce di diverso calibro.