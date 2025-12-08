Fratello e sorella beccati a spacciare a Caivano, scattano le manette

PUBBLICITÀ

Lasciato il parco Verde, le piazze di spaccio si spostano nel centro cittadino di Caivano. I militari della Compagnia locale seguono costantemente il flusso degli stupefacenti anche lontano dai riflettori. Lo dimostra il punto vendita smantellato in corso Umberto. Un appartamento organizzato per spacciare, monitorato e presidiato 24 ore su 24.

Dopo l’irruzione, i carabinieri hanno bloccato e arrestato Franco e Angelica Cantone, fratello e sorella. Stavano provando a fuggire dalle finestre per evitare le manette. Sotto sequestro 40 grammi di cocaina, 3 bilancini e oltre 600 euro in contante, incassato verosimilmente durante le precedenti cessioni.

