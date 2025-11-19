Nonno e nipote arrestati a Caivano, spacciavano al Parco Verde

PUBBLICITÀ

Nonno e nipote, stesso nome ma il più giovane stava ereditando anche l’attività. Il primo ha 58 anni e il secondo 18, dunque generazioni lontane che si riavvicinano nello spaccio di droga. Entrambi sono finiti in manette, infatti, sono stati sorpresi dai Carabinieri della Stazione e della sezione radiomobile di Caivano.

Accade in tarda serata, nella cittadina del parco Verde. I militari sono testimoni di una cessione di stupefacenti. Bloccato e sanzionato prima il cliente, i carabinieri hanno raggiunto i due e li hanno perquisiti. Sequestrate 11 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e 280 euro in contante ritenuto provento illecito. Nonno e nipote sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

