Fuorigrotta senz’acqua per guasto idrico, scuole chiuse nel quartiere

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Disagi nella mattinata di oggi a Fuorigrotta, a causa della mancanza d’acqua. Come ha comunicato ABC Napoli, società che gestisce il servizio idrico in città, a partire dalle prime ore di questa mattina, infatti, si è reso necessario interrompere il servizio idrico a causa di un guasto che si è verificato in via Giacomo Leopardi.

Per questo, tantissimi residenti sono senz’acqua. E non solo: il guasto ha infatti costretto alla chiusura 4 scuole del quartiere – l’Istituto Comprensivo Cariteo Italico, il Circolo Didattico Leopardi-Doria, l’asilo nido Altavilla e l’asilo nido Faraglia.

Stando a quanto riferito da ABC Napoli con un avviso pubblicato sui social network, il guasto dovrebbe essere riparato nella tarda mattinata odierna, intorno all’ora di pranzo, anche se non è stato comunicato un orario preciso in cui il servizio idrico sarà ripristinato.

“Nella zona di Via Leopardi (Fuorigrotta) si è resa necessaria con urgenza l’interruzione del servizio idrico. Le squadre stanno intervenendo con manovre di bypass per limitare l’area interessata. Il ripristino definitivo previsto nella tarda mattinata di oggi 16 gennaio 2026”, è l’avviso della società pubblicato questa mattina.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

