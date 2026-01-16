PUBBLICITÀ

Disagi nella mattinata di oggi a Fuorigrotta, a causa della mancanza d’acqua. Come ha comunicato ABC Napoli, società che gestisce il servizio idrico in città, a partire dalle prime ore di questa mattina, infatti, si è reso necessario interrompere il servizio idrico a causa di un guasto che si è verificato in via Giacomo Leopardi.

Fuorigrotta senz’acqua per guasto idrico, scuole chiuse nel quartiere

Per questo, tantissimi residenti sono senz’acqua. E non solo: il guasto ha infatti costretto alla chiusura 4 scuole del quartiere – l’Istituto Comprensivo Cariteo Italico, il Circolo Didattico Leopardi-Doria, l’asilo nido Altavilla e l’asilo nido Faraglia.

Stando a quanto riferito da ABC Napoli con un avviso pubblicato sui social network, il guasto dovrebbe essere riparato nella tarda mattinata odierna, intorno all’ora di pranzo, anche se non è stato comunicato un orario preciso in cui il servizio idrico sarà ripristinato.

“Nella zona di Via Leopardi (Fuorigrotta) si è resa necessaria con urgenza l’interruzione del servizio idrico. Le squadre stanno intervenendo con manovre di bypass per limitare l’area interessata. Il ripristino definitivo previsto nella tarda mattinata di oggi 16 gennaio 2026”, è l’avviso della società pubblicato questa mattina.