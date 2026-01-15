Case svaligiate tra Qualiano, Melito e Marano: così agiva la la banda

PUBBLICITÀ

C’era anche una banda che svaligiava le case di Qualiano, Melito e Marano. Al vertice c’era Dario Marra che sarebbe stato aiutato da Aniello Di Napoli, Lucio Russo, Maurizio Minichini, Salvatore Autiero, Gennaro Guarricino e Maria Pia Iovine. Il gruppo avrebbe coinvolto anche Luigi Cavuoto, incaricato di noleggiare le auto per i complici. Gli episodi presi in considerazione dalla Procura di Napoli Nord partono da febbraio a marzo del 2024.

Come agiva la banda dei topi d’appartamento

Anche questa batteria di malviventi utilizzava chiavi alterate per scassinare le abitazioni. Prima sceglievano le vittime dopo aver effettuato i sopralluoghi e in poche ore entravano in azione per rubare gioielli e orologi che venivano venduti al loro ricettatore di fiducia. I colpi venivano pianificati telefonicamente attraverso schede telefoniche intestate ai prestanome.

In azione tra Melito, Marano e Qualiano

In un’abitazione di Melito avrebbero rubato gioielli, bottino simile sarebbe stato sottratto in un appartamento in via Giovanni Falcone a Marano. Il colpo più corposo sarebbe stato condotto in via Orazio a Qualiano dove i topi d’appartamento avrebbero sottratto un bottino da 21mila euro tra gioielli e soldi in contanti.

A marzo il Nucleo Investigativo dei Carabinieri ha indagato su alcuni furti in casa nei quali sono stati rubate armi e munizioni. Dall’analisi del traffico telefonico è stata ricostruita la rete di comunicazione composta dai tre telefonini.

Sgominate le 7 bande

Il 13 gennaio i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di 38 soggetti.

Sono gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate in danno di vittime in condizioni di minorata difesa, per un numero complessivo di 65 capi d’imputazione.