Furto ad Aversa, lo sfogo della parafarmacista: “Invece di andare a lavorare rompono le p***le”

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio una banda di malviventi ha assaltato la parafarmacia Savarese ad Aversa. E’ stata la stessa titolare Annyè a pubblicare il video sui social attraverso i quali ha denunciato l’accaduto.

“Segnalo questo video perché racconta una storia che purtroppo conosciamo fin troppo bene. L’altra notte una parafarmacia di Aversa è stata devastata per un furto.

La titolare parla con rabbia e sconforto. Non urla, ma si sente tutta la stanchezza di chi lavora, studia, fa sacrifici e in pochi minuti vede distrutto tutto. Serranda tagliata, porta forzata, cassa portata via. E ora, oltre al danno, altre spese da affrontare. Nel suo sfogo non c’è solo il furto, ma una domanda amara: che senso ha fare le cose per bene se poi vince sempre chi distrugge? Nel 2026 c’è ancora chi sceglie la strada più facile, lasciando agli altri solo macerie e frustrazione. Non è solo un furto. È la fotografia di una civiltà che sembra andare all’indietro, mentre chi lavora onestamente resta sempre più solo“, questa la segnalazione rilanciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

