HomeSenza categoriaFurto d'armi a Napoli, i carabinieri scovano l'arsenale in 2 trolley
Senza categoria

Furto d’armi a Napoli, i carabinieri scovano l’arsenale in 2 trolley

Redazione Internapoli
La foto del sequestro avvenuto in provincia di Avellino
I Carabinieri della Stazione di Roccabascerana, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno sequestrato un grande quantitativo di armi lunghe e corte in una casa abbandonata nella frazione Squillani .

Allertati da una telefonata anonima, i militari sono intervenuti nell’immobile rinvenendo all’interno di una cantinola due trolley sospetti (uno dei quali recante una targhetta sulla quale sono in corso accertamenti) che, ispezionati, sono risultati contenere due pistole mitragliatrici (una delle quali classificabile da “guerra”), 7 pistole semiautomatiche, 3 revolver, una carabina, 2 fucili e migliaia di munizioni di vario calibro.

Furto di armi a Napoli

Alcune di queste armi sono risultate complete di munizionamento e pronte all’uso. Le stesse, in parte prive di matricola o con matricola abrasa e altre risultate oggetto di furti commessi in provincia di Napoli e nel reatino, sono state sequestrate e messe a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, finalizzati a stabilirne la provenienza e a verificare il possibile utilizzo delle stesse in azioni delittuose. L’attività si inserisce nell’ambito di una più ampia e articolata azione di contrasto alla criminalità, predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per la prevenzione dei reati.

