Beccati con la sega elettrica al centro commerciale La Birreria, arrestati dopo il furto

Beccati con la sega elettrica al centro commerciale La Birreria, arrestati dopo la furto. I carabinieri della stazione di Secondigliano arrestavano per furto aggravato due persone, Ferdinando Aruta e Emilia Libero, di 44 e 36 anni, entrambi del quartiere Miano. Sono stati sorpresi in uno dei locali del centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco, attualmente in ristrutturazione. Utilizzando una sega elettrica stavano rimuovendo delle lastre di rame da alcune vasche di raffreddamento della birra. Finiti in manette i 2 sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Ruba il tonno nel centro commerciale La Birreria, scoperto dalla polizia

Ruba il tonno dal centro commerciale La Birreria, beccato dalla polizia. Il 29 dicembre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa intervenivano in piazza Madonna dell’Arco nel noto supermercato dopo la segnalazione di un furto.

Giunti a Miano i poliziotti venivano avvicinati da un addetto alla sicurezza raccontando che, poco prima, aveva fermato un uomo. Alla richiesta di mostrare il contenuto del suo zaino, l’uomo aveva tentato di darsi alla fuga. Infine gli agenti identificavano in un 54enne napoletano e rinvenivano, all’interno della borsa, 11 confezioni di tonno del valore di 77 euro circa. Denunciato il 53enne per furto aggravato.