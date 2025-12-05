Furto in casa a Mugnano, filmati i ladri incappucciati

PUBBLICITÀ

Due banditi si sono introdotti in un cancello facendo irruzione in casa per mettere a segno un furto. L’episodio è accaduto ieri tre dicembre a Mugnano intorno alle 21.15. “Più si avvicina il Natale e più si verificano rapine e furti in strada e appartamenti. Chiediamo maggiori controlli e più sicurezza sul territorio“, questa la denuncia di un residente che ha girato il video al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli episodi di furti in abitazioni, in diverse zone della città e, in tutti i casi, i residenti non erano all’interno delle loro abitazioni, scoprendo solo al loro ritorno l’ammanco subìto.

Il periodo delle festività natalizie vede un “fisiologico” aumento di questa tipologia di reati, a causa anche del fatto che spesso, in questo periodo pre festivo, ci si trova fuori casa per l’acquisto dei regali in vista del Natale e, durante le festività, fuori città per le partenze programmate.

Quelli dei furti in appartamento rientrano tra i reati più insidiosi che occasionalmente interessano il capoluogo e che, soprattutto in questo periodo possono essere prevenuti adottando piccole accorgimenti. Infatti, la prevenzione e la repressione di questi reati richiedono anche la “partecipazione” e la collaborazione dei cittadini attraverso l’adozione di un sistema di cd. “difesa passiva”.

A tal proposito le Questure invitano i cittadini a seguire alcuni semplici ma efficaci consigli per prevenire possibili intrusioni nelle abitazioni attraverso l’adozione di sistemi cd. di “sicurezza passiva”. Prima di uscire di casa è necessario assicurarsi che tutti gli infissi siano ben chiusi, che la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate.

si consiglia l’installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza ed antifurto, da attivare e verificare la corretta funzionalità prima di allontanarsi.

Evitare di lasciare all’interno delle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore e se non vi sono alternative. Cercare di nascondere i preziosi in punti diversi della casa, avendo cura di fotografarli prima, per facilitarne la ricerca in caso di sottrazione.