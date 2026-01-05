PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 44enne napoletano, per furto aggravato.

Furto di Capodanno al centro Asterix di Barra, denunciato il responsabile

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra, a seguito del furto avvenuto nella notte del 31.12.2025, presso il Centro “Asterix” in via Domenico Atripaldi hanno avviato una minuziosa attività investigativa volta ad individuare l’autore.

Gli operatori grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti ed hanno rintracciato il 44enne.

La vicenda aveva fatto molto discutere, con i gestori del centro particolarmente amareggiati per la vicenda: “Solo due settimane fa raccontavamo l’ennesima violazione, avvenuta nella notte. Scrivevamo che avremmo denunciato, sistemato, ripartito. E lo abbiamo fatto. Ma oggi ci ritroviamo punto e a capo”, aveva scritto sui social l’associazione Callysto Aps, che gestisce il Centro Asterix, definendo inaccettabile il fatto che “un luogo che per tanti giovani è casa, spazio sicuro, possibilità, venga colpito ripetutamente. Chiediamo con urgenza un incontro con il sindaco e con il prefetto per un confronto serio e immediato sulla tutela e la sicurezza dei luoghi e delle attività dedicati ai giovani e al territorio”, avevano scritto ancora i responsabili del centro, chiedendo dunque l’intervento delle istituzioni.