Furto in gioielleria a Sant’Antimo, banditi in azione con la tecnica della spaccata

La scorsa notte 5 criminali hanno assaltato una gioielleria al corso Unione sovietica di Sant’Antimo. Dopo aver aperto la saracinesca con un flex hanno fatto irruzione con la tecnica della spaccata utilizzando un’auto rubata. Alla fine sono fuggiti con il bottino. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli e al consigliere regionale Carlo Ceparano che questo pomeriggio hanno incontrato il titolare dell’esercizio commerciale. Gli abitanti della zona hanno tentato di respingere i malviventi lanciando oggetti dai balconi.

Parla il titolare della gioielleria a Sant’Antimo

“Sono molto sconfortato ma mi rimboccherò le maniche e insieme a mia moglie ripartiremo ancora una volta – ha dichiarato Angelo De Rosa titolare della gioielleria – è la seconda volta in tre anni che subisco un episodio simile ma stavolta i criminali hanno distrutto tutto senza lasciare niente dietro di loro. Noi commercianti non solo dobbiamo affrontare il rischio d’impresa ma dobbiamo fare i conti anche con l’aumento esponenziale della criminalità. Così è tutto più difficile. Ma con l’aiuto di tutti siamo pronti a rimetterci in carreggiata”.

“Vedere un commerciante onesto così provato e sofferente per l’accaduto è una ferita per tutta la comunità – hanno commentato Borrelli e Ceparano – . Da quando hanno spostato anche la caserma dei carabinieri i livelli di criminalità sono raddoppiati e la vita per commercianti e residenti è diventata un inferno. Servono più forze dell’ordine per restituire serenità e sicurezza ai cittadini. Servono anche gesti di solidarietà concreta a sostegno di chi subisce questi crimini. Noi resteremo al fianco di Angelo De Rosa che insieme a sua moglie ha fatto tanti sacrifici per portare avanti la loro gioielleria. Facciamo appello a tutti i residenti di Sant’Antimo e della provincia di Napoli a venire nei prossimi giorni presso questo esercizio commerciale per testimoniare solidarietà. Le vittime non vanno mai lasciate sole e noi resteremo qui. Dobbiamo dimostrare che un pezzo del nostro territorio è vicino alle persone oneste che subiscono dei torti, dice no alla criminalità e si schierano dalla parte delle vittime”.