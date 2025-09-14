PUBBLICITÀ
Gazebo abusivo su Via Luca Giordano, scatta il sequestro al Vomero

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Vomero, hanno sottoposto a sequestro un Dehors in via Luca Giordano.

Il bar, a fronte di un’occupazione di suolo pubblico autorizzata per l’istallazione di un ombrellone tavoli e sedie, aveva realizzato abusivamente un manufatto, di circa 30 mq, in materiale metallico, vetro/plexi sostenuto da una serie di pilastrini perimetrali e munito di una porta scorrevole con serratura.

La Polizia Locale ha provveduto al sequestro della struttura e a deferire all’AG il titolare dell’attività per l’occupazione del suolo pubblico per violazione della normativa urbanistica.
