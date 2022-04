Melito sconvolta per la morte di Genny, fatale l’incidente in moto a Castellammare

La sua passione erano i motori, appena poteva si metteva in sella alle due ruote per fare una passeggiata, andare a trovare un amico o, come stamattina, per assistere ad una cerimonia. Ma questa volta il destino è stato troppo crudele per il giovane Gennaro Giugliano, per tutti Genny. Il ragazzo ha perso la vita dopo un fatale schianto sulla Panoramica a Castellammare, verso Vico Equense. Genny era partito stamattina da Melito per andare in Costiera, dove ha assistito ad una cerimonia nel Santuario Madonna della Libera. Dopodichè si è messo in sella alla sua amata moto. Purtroppo all’altezza dello svincolo per Pozzano ha perso, per cause da accertare, il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro l’asfalto.

Inutili i soccorsi. Un impatto violentissimo quello con l’asfalto per il ragazzo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Lo schianto ha provocato traumi gravissimi e il ragazzo è morto all’istante, mentre un’altra persona è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti di polizia municipale e le forze dell’ordine, che stanno indagando per verificare e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Genny era un ragazzo solare, pieno di vita. Aveva studiato al liceo Kant. La terribile notizia della sua morte sta facendo il giro della città, gettando tutti nello sconforto, soprattutto la sua famiglia. Genny amava i motori, aveva avuto anche esperienze di gare. Era esperto in sella alle due ruote ma questa volta, purtroppo, qualcosa è andato storto.

Nell’ottobre 2021 ha dedicato un post ad un amico motociclista come lui, che aveva perso la vita sulla strada. “Ci tengo a dedicare due parole ad un carissimo amico, fratello e ducatista che è venuto a mancare pochi giorni fa”, scriveva Genny. “Uno di quelli che “stasera vado piano che tengo i bimbi a casa” , anche se alla fine non è stata la moto a portarlo via..Non sarà facile digerire la notizia, come non sarà facile percepire la tua assenza ad ogni uscita. Ci conoscevamo da tanto, ci frequentavamo da poco, ma ho capito da subito che persona eri, semplicemente un grande. Non avrei mai immaginato di doverti dire addio e quasi non ci riesco. Passerà il tempo, passeranno le lacrime e ritorneranno i sorrisi, ma sappi che ad ogni accelerata, ad ogni sgasata e ad ogni cambiata tu sarai sempre lì con noi, perché i veri amici non se ne vanno, ci camminano accanto ogni giorno.Ti saluto con una stretta di mano in stile tuo, quella che ricordano un po’ tutti… A Luigi. Ci mancherai, buon viaggio fratello”.

Un post che ha rileggerlo oggi fa venire i brividi, nella speranza che Luigi possa accogliere l’amico Genny in cielo con un grande abbraccio.