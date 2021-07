Festa in violazione delle norme Covid con Geolier, blitz dopo la denuncia di Selvaggia Lucarelli nel Salernitano

I militari della Compagnia Carabinieri di Battipaglia elevavano nei confronti del proprietario di una discoteca del litorale salernitano, una contravvenzione per inosservanza della normativa anti Covid-19. Lo scorso fine settimana è stata organizzata una serata con un noto DJ. Era prevista anche la possibilità di servire bevande ai tavoli con accesso su prenotazione obbligatoria. Dopo aver concluso tutti i necessari accertamenti i carabinieri agivano dopo l’attenta visione dei filmati postati sui social network dove compare anche Geolier (estraneo alla vicenda).

LE INDAGINI DEI CARABINIERI SULLA FESTA

I presenti avevano con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e mantenere il distanziamento sociale. I carabinieri accertavano che l’evento si trasformava in una serata danzante, come dimostrato proprio dalle immagini. Dell’attività di polizia giudiziaria condotta dai militari veniva informata la Prefettura di Salerno per le valutazioni del caso. La giornalista Selvaggia Lucarelli denunciò l’accaduto sulla sua pagina Facebook allegando anche un video.

IL VIDEO NEL LOCALE DEL SALERNITANO