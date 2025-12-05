PUBBLICITÀ
HomeCronacaGiallo a Napoli, uomo trovato morto nella sua abitazione
CronacaCronaca locale

Giallo a Napoli, uomo trovato morto nella sua abitazione

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

La notte di Napoli si tinge di giallo. E di rosso sangue. Nelle palazzine di via Paternum, quartiere San Pietro a Patierno, all’interno di un appartamento al piano rialzato è stato ritrovato il corpo di un anziano in una pozza di sangue.
Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia, la Polizia Scientifica per i rilievi del caso insieme al medico legale.
Secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe essere stato colpito al capo con un corpo contundente e sarebbe morto dissanguato.
In casa con lui era presente la moglie ottantenne ammalata che non è riuscita a fornire indicazioni agli inquirenti. Non si esclude che la vittima conoscesse chi poi l’ha colpito mortalmente. Le indagini sono state affidate agli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro)

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati