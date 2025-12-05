Giallo a Napoli, uomo trovato morto nella sua abitazione

PUBBLICITÀ

La notte di Napoli si tinge di giallo. E di rosso sangue. Nelle palazzine di via Paternum, quartiere San Pietro a Patierno, all’interno di un appartamento al piano rialzato è stato ritrovato il corpo di un anziano in una pozza di sangue.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia, la Polizia Scientifica per i rilievi del caso insieme al medico legale.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe essere stato colpito al capo con un corpo contundente e sarebbe morto dissanguato.

In casa con lui era presente la moglie ottantenne ammalata che non è riuscita a fornire indicazioni agli inquirenti. Non si esclude che la vittima conoscesse chi poi l’ha colpito mortalmente. Le indagini sono state affidate agli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro)