Giallo in Germania, ristoratore campano trovato morto nel locale

Una tragica scoperta è stata condotta lunedì notte in un ristorante-bar di Stoccarda All’interno del locale in via Geschwister-Scholl sono stati ritrovati i corpi senza vita di due uomini italiani, uno dei quali originario di Caggiano, entrambi gestori del locale. Come riporta Ondanews la vittima è Rosario Lamattina, 53enne che da quasi 30 anni viveva a Stoccarda con la moglie, anch’essa originaria del Salernitano, e il figlio.

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato alla morte dei due imprenditori, ma dalle notizie riferite dagli inquirenti sul corpo di entrambi gli uomini sono state trovate diverse ferite. Nell’ambito delle indagini il Pubblico Ministero ha disposto l’autopsia sulle due salme. La morte di Rosario ha sconvolto la comunità di Caggiano, dove vivono i genitori, il fratello e la sorella. Rosario era molto legato alla cittadina salernitana, infatti, faceva ritorno quando ne aveva la possibilità, soprattutto durante le feste estive.