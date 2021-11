Personal trainer napoletano ucciso sotto casa, c’è un fermo: potrebbe essere il killer

Fermato uno dei due presunti killer di Gianni Avvisato, il personal trainer napoletano ucciso ieri pomeriggio a Carmigliano, in provincia di Prato. Secondo la testimonianza di una residente, raccolta dai carabinieri, la vittima avrebbe litigato con due uomini e poi si sarebbe udito uno sparo. Subito dopo i due sarebbero fuggiti a piedi per poi allontanarsi a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Di loro gli inquirenti conoscono nome e cognome.

Il primo, un imbianchino di 36 anni proprietario dell’auto, come si legge su Il Corriere della Sera, è già stato fermato. I carabinieri sono giunti a lui grazie ad un testimone che aveva annotato la targa dell’auto usata per scappare dal luogo del delitto. “Non sono io che ho sparato e non sapevo che il mio amico fosse armato”, avrebbe raccontato dopo il fermo.

Ad ogni modo, anche il secondo presunto responsabile pare abbia le ore contate. L’uomo era agli arresti domiciliari per aver ferito un poliziotto. Entrambi pare abbiano precedenti penali anche per droga. Non si esclude dunque l’ipotesi che porta ad un eventuale resa dei conti.

Gianni Avvisato ucciso a Carmigliano, sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi

Sarebbe stato proprio Gianni Avvisato ad avvertire i soccorsi. “Aiuto, aiuto, mi hanno sparato” avrebbe detto a telefono, ma quando i sanitari sono giunti sul posto insieme ai carabinieri, il giovane era già morto. La vittima è stata trovata a terra nei pressi della sua abitazione, in via Boccaccio, una strada senza sfondo con una serie di villette a schiera. Secondo le prime informazioni le ferite sarebbero concentrate tra l’addome e la gamba. La vittima dell’agguato sarebbe era il gestore di una palestra. Come riportato da Cronache della Campania, Gianni Avvisato era nato da genitori della zona vesuviana della provincia di Napoli, ma aveva sempre vissuto in Toscana.