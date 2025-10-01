PUBBLICITÀ
Giocate illegali nel centro scommesse, sequestro nel Napoletano

Redazione Internapoli
La foto del sequestro a Gragnano
Oggi i carabinieri della Stazione di Gragnano in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, hanno proceduto al sequestro di un centro scommesse situato a Gragnano. All’interno dell’attività commerciale  veniva esercitata abusivamente l’attività di raccolta di scommesse per conto di una società straniera, in assenza delle previste autorizzazioni

Le indagini, poste in essere dai Carabinieri del locale comando Stazione congiuntamente a
funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e coordinate dalla Procura della Repubblica,
hanno permesso di accertare che presso l’esercizio commerciale sequestrato, oltre alla
somministrazione di bevande, veniva effettuata anche l’intermediazione, con raccolta al
banco, di scommesse sportive per conto di un’agenzia con sede a Malta, senza la prevista
licenza di pubblica sicurezza, come richiesto dall’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza. Il sequestro preventivo del centro è stato disposto al fine di evitare la protrazione del reato.

