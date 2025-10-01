Giocate illegali nel centro scommesse, sequestro nel Napoletano

PUBBLICITÀ

Oggi i carabinieri della Stazione di Gragnano in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, hanno proceduto al sequestro di un centro scommesse situato a Gragnano. All’interno dell’attività commerciale veniva esercitata abusivamente l’attività di raccolta di scommesse per conto di una società straniera, in assenza delle previste autorizzazioni

Le indagini, poste in essere dai Carabinieri del locale comando Stazione congiuntamente a

funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e coordinate dalla Procura della Repubblica,

hanno permesso di accertare che presso l’esercizio commerciale sequestrato, oltre alla

somministrazione di bevande, veniva effettuata anche l’intermediazione, con raccolta al

banco, di scommesse sportive per conto di un’agenzia con sede a Malta, senza la prevista

licenza di pubblica sicurezza, come richiesto dall’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza. Il sequestro preventivo del centro è stato disposto al fine di evitare la protrazione del reato.

PUBBLICITÀ