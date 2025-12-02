Gioco d’azzardo online, maxi blitz dei carabinieri tra Napoli e Salerno

PUBBLICITÀ

Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno e dal 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (SA) e del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), stanno eseguendo, sulle province di Salerno, Napoli e Foggia, un provvedimento che prevede misure cautelari personali e reali a vario titolo nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’aggravante dell’agevolazione ad associazioni di tipo mafioso.

I particolari dell’Operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la sede della Procura della Repubblica di Salerno alle ore 11:30.

PUBBLICITÀ