Giovanni muore per una grave malattia, lutto nel Salernitano

La comunità di Sassano è in lutto per la scomparsa di Giovanni Abbruzzese: il 22enne ha lottato contro una grave malattia. Il decesso di ieri ha lasciato senza parole l’intera cittadinanza. Al dolore della famiglia si è stretta l’intera comunità del Vallo di Diano. I funerali del dj si terranno mercoledì alle ore 10 nella Chiesa di San Rocco a Sassano. Intanto è stato proclamato il lutto cittadino dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino.

Il lutto del Comune di Sassano per Giovanni Abbruzzese

“Con profonda commozione e sincero dolore, il 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼, 𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 e l’intera comunità di Sassano partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Abbruzzese per la prematura scomparsa del caro 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶, spentosi a soli 22 anni a causa di una crudele malattia. Tutta la cittadinanza si stringe attorno ai familiari in questo momento di immenso dolore, ricordando Giovanni, una giovane vita spezzata troppo presto, per il segno indelebile che lascia nei cuori di chi lo ha conosciuto. I funerali si terranno 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟳 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼. In segno di partecipazione al dolore della famiglia e di tutta la comunità, si preannuncia che per quella giornata sarà 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼. 𝐀𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞”.

“Ciao Giovanni, ci hai lasciato così, troppo presto. Il tuo sorriso, la tua voglia di vivere e la tua forza resteranno sempre impressi nei cuori di ognuno di noi. Nei tuoi soli 22 anni hai saputo insegnare ad ognuno di noi i valori che la tua famiglia ti ha trasmesso. Sassano non ti dimenticherà. Condoglianze alla famiglia“, scrivono dal Salernitano.