Ferragosto tragico in provincia di Napoli, Giovanni muore a 22 anni

La vacanza di una comitiva di ragazzi è finita in tragedia. Un 22enne di Gragnano ha perso la vita in un incidente mentre era sulla sua moto. Il gruppo aveva affittato una casa a Marina di Eboli e nella mattina di ferragosto, verso le 12.30, stava raggiungendo la spiaggia per trascorrere una giornata al mare. Tuttavia, durante il tragitto, un grave incidente ha coinvolto la comitiva. A perdere la vita, un giovane di 22 anni.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, in sella alla sua moto, Giovanni Alfano, 22enne di Gragnano, sarebbe stato speronato da un’auto. Dalle testimonianze dei presenti pare che l’autista abbia tentato una manovra azzardata e per questo sarebbe finito addosso alla motocicletta. Purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare. Difatti, all’arrivo dei soccorsi, i sanitari hanno potuto solamente constatarne il decesso.

La salma, successivamente, è stata sequestrata ed è stata trasferita presso l’obitorio di Battipaglia. Sono attualmente in corso le indagini per accertare la responsabilità dell’incidente. Man mano che a Gragnano si è diffusa la notizia si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio nei confronti della sua famiglia. “Lasci un vuoto incolmabile“, le parole di un amico.