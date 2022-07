Tragico schianto in moto nel giorno della Maturità, Giovanni muore davanti alla fidanzata a 21 anni

Un destino beffardo, quello che ha dovuto affrontare Giovanni Gandolfi, il 21enne che ha perso la vita la sera del 29 giugno a Valsamoggia, a Craspellano (Bologna). Il ragazzo era insieme alla fidanzata 18enne, quando si è schiantato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta, mentre lui era in sella alla sua moto. In poco tempo sul posto sono giunti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Anche l’elisoccorso ha raggiunto il luogo dello scontro, per trasportare la fidanzata di Giovanni in ospedale in codice 2, ovvero di media gravità. Anche il conducente dell’auto 64 anni, è finito in ospedale nelle medesime condizioni.

I rilievi sono affidati ai carabinieri di Borgo Panigale. Tra le prime parole di cordoglio quelle del Valsa calcio su Facebook che “porge le più sentite condoglianze e si stringe alla famiglia di Giovanni Gandolfi per l’immane disgrazia che l’ha colpita. Giovanni è stato un nostro giocatore per diverse stagioni, prima negli esordienti, poi negli allievi fino alla juniores. Tragedie come questa lasciano solo tanta… troppa tristezza. E si perdono le parole per commentarle. R.I.P Giovanni”.