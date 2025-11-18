PUBBLICITÀ
Giugliano, accoltellamento in via Aniello Palumbo: Pasquale Sequino esce dal carcere

Ha ottenuto l’obbligo di presentazione alla poliziai giudiziaria Pasquale Sequino, 46enne già noto alle forze dell’ordine, arrestato la scorsa settimana a seguito del ferimento di un uomo per una lite. Erano circa le 18 di venerdì  quando in via Aniello Palumbo, centro storico di Giugliano, un’auto e una bici elettrica passano spedite lungo lo stesso senso di marcia.
Arrivati al civico 24 – questo racconteranno le immagini – i veicoli si fermano e i due iniziano a discutere. Il centauro sembra scavare nelle tasche del giubbino e impugnare qualcosa. L’altro, il conducente dell’auto, fa lo stesso ma è lui a colpire e ad andare a segno. Due violente coltellate con un taglierino dalla punta di diamante, di quelli utilizzati per sezionare le piastrelle. Una al braccio e una all’addome.
La bici è sull’asfalto, così la vittima. L’aggressore è già in fuga.
Analizzate le immagini, i militari scopriranno il numero di targa e rintracceranno l’uomo immortalato dalle telecamere. In casa troveranno anche l’arma utilizzata.
A seguito dell’udienza per direttissima Pasquale Sequino (difeso dall’avvocato Felaco), 46enne già noto alle forze dell’ordine, ha ottenuto l’obbligo di Pg in seguito alla derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni.

 

