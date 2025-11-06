Giugliano, blitz contro il clan Mallardo: in carcere 4 uomini

Blitz dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Giugliano contro la fazione di Lago Patria del clan Mallardo. L’operazione ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti nelle attività del gruppo criminale.
Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per Carmine Cerqua, Roberto Corona, Alfredo Lama e Gennaro Ronga, ordinando la loro immediata cattura e la traduzione in un istituto di detenzione. Contestualmente, è stata disposta la notifica dell’ordinanza agli indagati, unitamente agli avvisi previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale.
Per Giuseppe Sacco, invece, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, presso la propria abitazione. Il provvedimento impone il divieto assoluto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi o da chi lo assiste, e l’obbligo di non allontanarsi dal domicilio senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente.
Nel collegio difensivo figura, tra gli altri, l’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, che assiste alcuni degli indagati.