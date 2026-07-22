Fedez ancora ricoverato in ospedale: trasferito all’Humanitas di Rozzano

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Prosegue il ricovero di Fedez, che resta sotto osservazione all’Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dopo il malore che lo ha costretto a ricorrere alle cure ospedaliere nei giorni scorsi.

Il rapper era stato trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano due giorni fa, poco prima delle 22, a causa di problemi gastrointestinali riconducibili alla riapertura di una vecchia ulcera.

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Il trasferimento all’Humanitas

Dopo i primi accertamenti eseguiti al Fatebenefratelli, nella giornata di ieri i medici hanno disposto il trasferimento dell’artista all’Humanitas di Rozzano, struttura che Fedez conosce bene e dove già nel 2024 si era sottoposto a controlli e visite specialistiche.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche, ma il ricovero prosegue per consentire ai sanitari di monitorare l’evoluzione del quadro medico.

I precedenti problemi di salute

Negli ultimi anni Fedez ha affrontato diversi problemi di salute, condividendo spesso con i propri fan il percorso di cure e controlli medici.

La riacutizzazione dell’ulcera si inserisce in un quadro clinico che in passato ha richiesto più volte l’intervento dei medici e periodi di degenza ospedaliera.

Attesa per nuovi aggiornamenti

Fan e addetti ai lavori attendono ora eventuali comunicazioni ufficiali sulle condizioni del cantante e sui tempi di recupero.

Per il momento, l’artista rimane ricoverato all’Humanitas, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari.