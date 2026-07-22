Fedez ancora ricoverato in ospedale: trasferito all’Humanitas di Rozzano

Prosegue il ricovero di Fedez, che resta sotto osservazione all’Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dopo il malore che lo ha costretto a ricorrere alle cure ospedaliere nei giorni scorsi.
Il rapper era stato trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano due giorni fa, poco prima delle 22, a causa di problemi gastrointestinali riconducibili alla riapertura di una vecchia ulcera.
Il trasferimento all’Humanitas
Dopo i primi accertamenti eseguiti al Fatebenefratelli, nella giornata di ieri i medici hanno disposto il trasferimento dell’artista all’Humanitas di Rozzano, struttura che Fedez conosce bene e dove già nel 2024 si era sottoposto a controlli e visite specialistiche.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche, ma il ricovero prosegue per consentire ai sanitari di monitorare l’evoluzione del quadro medico.
I precedenti problemi di salute
Negli ultimi anni Fedez ha affrontato diversi problemi di salute, condividendo spesso con i propri fan il percorso di cure e controlli medici.
La riacutizzazione dell’ulcera si inserisce in un quadro clinico che in passato ha richiesto più volte l’intervento dei medici e periodi di degenza ospedaliera.
Attesa per nuovi aggiornamenti
Fan e addetti ai lavori attendono ora eventuali comunicazioni ufficiali sulle condizioni del cantante e sui tempi di recupero.
Per il momento, l’artista rimane ricoverato all’Humanitas, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari.