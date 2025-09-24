PUBBLICITÀ

Sono immagini apocalittiche (ma ormai non è più una novità) quelle che arrivano da Giugliano e Villaricca dopo l’ultima bomba d’acqua, che si è abbattuto su Napoli e provincia tra stanotte e le prime ore del mattino.

Giugliano e Villaricca piegate dal maltempo: strade allagate, tombini saltati e traffico in tilt

Tanti i disagi per automobilisti e residenti nelle ultime ore, soprattutto tra i lavoratori e genitori che dovevano accompagnare i propri figli a scuola. Le maggiori criticità si sono registrate, per quanto riguarda Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore, via San Francesco d’Assisi, via Spazzilli, via Verdi, via Santa Caterina da Siena, via Colonne, via Selva Piccola e nei pressi della metropolitana e della biblioteca comunale. Senza tralasciare la fascia costiera, dove molti disagi sono stati segnalati tra Varcaturo e Licola, in particolar modo su via Madonna del Pantano.

A Villaricca è rimasto paralizzato il “doppio senso”, con la strada allagata specie nei pressi delle rotonde e degli incroci e traffico in tilt per diverso tempo. Per fortuna non ci sono feriti da registrare, ma diversi automobilisti hanno dovuto fare i conti con pneumatici forati e guasti meccanici, vedendosi quindi costretti a fermare in mezzo alla carreggiata le proprie auto e generando ulteriori ripercussioni sulla regolare circolazione stradale.

Scenari desolanti che ormai si ripetono di volta in volta, dopo un qualsiasi temporale si abbatta su Napoli e provincia, e i residenti che, pur arrabbiati e segnalando continuamente i disagi cui si trovano ad essere sottomessi, ormai si stanno quasi rassegnando.

