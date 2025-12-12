PUBBLICITÀ
HomePoliticaGiugliano. Il Consiglio dice no all'unanimità al nuovo impianto rifiuti, ma non...
PoliticaPolitica locale

Giugliano. Il Consiglio dice no all’unanimità al nuovo impianto rifiuti, ma non mancano le polemiche

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Giugliano. Il Consiglio dice no all'unanimità al nuovo impianto rifiuti, ma non mancano le polemiche
Giugliano. Il Consiglio dice no all'unanimità al nuovo impianto rifiuti, ma non mancano le polemiche
PUBBLICITÀ

Consiglio comunale monotematico a Giugliano circa la costruzione di un nuovo impianto rifiuti autorizzato dalla Regione Campaniia alla società CU.MA. Srl in zona ASI. Il sindaco Diego D’Alterio insieme alla maggioranza, alla minoranza hanno promosso la mozione di ricorso al Tar per bloccare il provvedimento. L’intervento di apertura del primo cittadino ha evidenziato che si tratta di un impianto ex novo a tutti gli effetti e che esiste una legge nazionale che vieta la costruzione di nuovi impianti. D’Alterio ha fatto notare che si prendono le decisioni senza interpellare il Comune di Giugliano e che, invece, mancano altri comuni come quelli di Qualiano e Villaricca dato che la zona della Terra dei Fuochi comprende anche quest’ultimi. Infine, ha dichiarato che chiederà, in via formale ed informale, attenzione al nuovo presidente della Regione Campania Fico data la sua sensibilità ambientalista.

Nonostante il tema riguardi tutti, al di là dei colori politici, non sono mancate alcune polemiche dalla minoranza che ha ribadito il silenzio e il mancato intervento da parte dell’amministrazione se non con la convocazione del consiglio odierno. Il consigliere Ascione ha attaccato il sindaco e la maggioranza sottolineando che il consiglio è stato convocato due giorni fa e che la cittadinanza non è stata invitata attraverso nessun manifesto alla partecipazione dello stesso consiglio. Inoltre, ha chiesto di essere sinceri sulla capacità di portare avanti la legislatura poiché se non si è capaci bisognerebbe andare a casa. Il sindaco, a questa accusa, ha risposto in maniera netta chiedendo al consigliere di essere dalla sua parte nei provvedimenti e che l’amministrazione attuale lavora anche su problemi dovuti al passato. Il sindaco accusato di non farsi vedere ha spiegato che è sempre presente nel suo ufficio al secondo piano o in giro per la città nello svolgere le sue funzioni.

PUBBLICITÀ

L’intera sala consiliare ha accolto, poi, la volontà di parola del comitato ambientalista Kosmos che attraverso un rappresentante ha esternato l’amarezza per la situazione in generale “perché c’è una città delusa per ciò che sta accadendo. Per chi è cresciuto a pane e proteste, tutto ciò rappresenta l’ennesimo schiaffo alla vita. Il comitato non solo ribadisce l’opposizione a qualsiasi nuovo insediamento industriale ma sollecita interventi di bonifiche, controlli ambientali, rigenerazione delle aree degradate e prevenzione dei roghi. Vi invitiamo il 18 dicembre presso la Chiesa San Matteo Apostolo dal momento che verrà ufficializzato il Comitato di Istituzione della sentenza CEDU per dare voce alle istanze dei cittadini. Strumento riconosciuto dalla Corte Europea”. A margine del consiglio, le dichiarazioni del sindaco D’Alterio e del consigliere Pirozzi

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati