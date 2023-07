Giugliano sconvolta dal dramma, Gennaro Palumbo morto dopo il tragico schianto

PUBBLICITÀ

Dopo un mese di lotta, è deceduto Gennaro Palumbo, giovane di Giugliano rimasto coinvolto 40 giorni fa in un grave incidente in via Nuova Arco Sant’Antonio. Come riportato in anteprima dal portale TeleClubItalia, Gennaro è deceduto all’ospedale Santa Maria Delle Grazie a Pozzuoli, dove era ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate in seguito al tremendo impatto. Tanti i commenti e le dediche sui social per l’ennesima giovane vittima della strada: “Dalla terra alla Luna Gennaro un miliardo di volte. Amore mio grande, canta lassú. Canta, ridi, balla e abbracciame nu poco ja. Ti amo Gé assaje”. “Abbiamo scelto lo stesso percorso e inseguito gli stessi sogni, ma la vita purtroppo è stata ingiusta… adesso vola piu in alto di tutti Moja. “Il gigante buono sei di una simpatia unica… e lo sarai per sempre… Genny che Dio consoli i cuori di mamma Terry e papà Claudio”. “Non bastano le parole per colmare il vuoto che hai lasciato ti ho visto crescere e aver questa notizia così brutta non me la sarei mai aspettato Gennaro Palumbo fai buon viaggio e veglia sui tuoi cari”. “Non meritavi tutto cio. e chi lo dice alla tua principessa. La vita è stata cattiva con te. Buon viaggio fratellone mio ci mancherai tanto ti voglio bene”