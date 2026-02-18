PUBBLICITÀ
Giuliana muore in casa, malore durante la ripresa dall’influenza

Dolore a Conegliano per la morte di Giuliana Zanussi avvenuta a causa di un malore che l’ha colpita in casa mentre stava guarendo da un’influenza. Non si danno pace i familiari della 60enne, in particolare la sorella Linda, che cercano di trovare la forza per sostenere la madre Rina. “Ora la priorità è la salute di mia mamma – afferma commossa la sorella Linda – provata da questo dolore. Giuliana era una splendida donna e la sua scomparsa improvvisa ci ha lasciato senza parole”.

Dopo aver contribuito per molti anni allo sviluppo commerciale di Nuova Trasmissione, azienda fondata dalla sorella e dal cognato, ha deciso di ampliare i propri orizzonti professionali recandosi in Cina e in Arabia Saudita. Negli ultimi anni, il desiderio di riavvicinarsi agli affetti più cari l’ha riportata in Italia.  “La sua scomparsa improvvisa e inaspettata – commentano i familiari come riportato da Il Gazzettino Veneto – lascia in noi e negli amici un vuoto profondo e incolmabile, ma anche il ricordo luminoso di una donna autentica, generosa e coraggiosa”.

