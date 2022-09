Giuseppe morto in un tragico incidente a Bacoli, 5 mesi all’automobilista

Ha ricevuto una condanna di 5 mesi e 10 giorni per omicidio stradale l’automobilista coinvolto nell’incidente che il 1 aprile 2021 costò la vita al 27enne Giuseppe Somma. A riportarlo è Il Mattino. La sentenza, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, è arrivata al termine del processo con rito abbreviato che ha visto alla sbarra Domenico Tiano. L’uomo, di 68 anni, era alla guida dell’auto che quel giorno impatto la moto con in sella il giovane. I genitori e la sorella di Giuseppe si sono dichiarati parte civile.

Il tragico incidente in cui perse la vita Giuseppe avvenne il pomeriggio del 1 aprile 2021 a Bacoli, in via Fusaro. Le ferite riportate nell’impatto furono troppo gravi e, nonostante indossasse il casco, per il 27enne non ci fu nulla da fare. L’automobilista, subito dopo l’impatto, si fermò a prestare soccorso. Dalle indagini è scattato il rinvio a giudizio che ha portato, al termine del processo, alla condanna in primo grado a 5 mesi e 10 giorni di carcere.