Incidente nel Casertano, si indaga sull’omicidio di Giuseppe Pirozzi

Una 44enne è stata indagata per l’omicidio stradale di Giuseppe Pirozzi, il 42enne che è stato investito ieri mattina a Capua. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale compagnia, moto e bici procedevano in direzioni opposte e si sarebbero trovate entrambe verso il centro della carreggiata. Come riporta EdizioneCaserta, il ciclista Pirozzi è finito sull’asfalto riportando un grave trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di familiari e amici dell’agente penitenziario: “Il Sappe, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ha espresso il proprio cordoglio: “Nuovo lutto per la Polizia Penitenziaria: muore in un incidente stradale in bicicletta il collega Giuseppe Pirozzi di soli 41 anni.”

