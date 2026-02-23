PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Incidente nel Casertano, si indaga sull’omicidio di Giuseppe Pirozzi

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Incidente nel Casertano, si indaga sull'omicidio di Giuseppe Pirozzi
Incidente nel Casertano, si indaga sull'omicidio di Giuseppe Pirozzi
Una 44enne è stata indagata per l’omicidio stradale di Giuseppe Pirozzi, il 42enne che è stato investito ieri mattina a Capua. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale compagnia, moto e bici procedevano in direzioni opposte e si sarebbero trovate entrambe verso il centro della carreggiata. Come riporta EdizioneCaserta, il ciclista Pirozzi è finito sull’asfalto riportando un grave trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di familiari e amici dell’agente penitenziario: “Il Sappe, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ha espresso il proprio cordoglio: “Nuovo lutto per la Polizia Penitenziaria: muore in un incidente stradale in bicicletta il collega Giuseppe Pirozzi di soli 41 anni.”

Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

