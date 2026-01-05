PUBBLICITÀ
“Gli hanno puntato la pistola alla gamba e sparato”, Andrea Pisacane racconta l’agguato al figlio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
“Hanno messo la pistola vicino alla gamba di mio figlio e sparato due colpi”. Così Andrea Pisacane, padre dell’allenatore del Cagliari Fabio e di Gianluca, titolare del PisaDog 19 Spritz, parla degli spari contro suo figlio, avvenuti in vico Tre Re a Toledo due giorni fa, alla chiusura del locale di famiglia.

Le indagini per ora non hanno fatto registrare novità: si indaga a tutto tondo. Ma per i genitori di Gianluca Pisacane, non ci sono dubbi: qualcuno li aspettava.

Almeno tre persone, a volto scoperto, ha raccontato l’uomo al Tg3, “Ci hanno dato addosso. Uno, che aveva la birra in mano l’ha lanciata in faccia a Gianluca. Hanno bisticciato. Poi uno ha preso la pistola, è venuto vicino e ha sparato”. Anche la madre, Assunta, ha raccontato: “L’ha visto anche la Polizia nelle telecamere che hanno ripreso tutto: ci stavano aspettando, è stato un vero e proprio agguato. Abbiamo chiuso il locale e ci stavano aspettando”.

Secondo le primissime ricostruzioni, non ancora confermate dagli inquirenti, ci sarebbe stata in serata una lite tra tre donne ed una dipendente del locale, durante la quale Gianluca avrebbe provato a fare da paciere e che avrebbe fatto scattare una prima chiamata alla polizia, che però giunta sul posto non ha trovate le donne.

Poco dopo, la chiusura del locale e quindi gli spari: almeno tre uomini a volto scoperto, due i colpi nella gamba per Gianluca Pisacane, fratello del tecnico del Cagliari Fabio, che ieri ne aveva parlato anche sui propri profili social. Le indagini proseguono in tutte le direzioni. E non è escluso che nelle prossime ore possa già arrivare una prima svolta.

Prima la lite nel locale poi il raid, così è stato ferito il fratello di Fabio Pisacane

 

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

