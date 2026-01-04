PUBBLICITÀ
HomeCronacaPrima la lite nel locale poi il raid, così è stato ferito...
CronacaCronaca localePrimo PianoSenza categoria

Prima la lite nel locale poi il raid, così è stato ferito il fratello di Fabio Pisacane

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Vi sarebbe una lite avvenuta nel locale di famiglia dietro il raid che ha portato al ferimento di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio tecnico del Cagliari (leggi qui l’articolo). All’origine di tutto vi sarebbe una spedizione punitiva frutto di una lite avvenuta tra tre donne e una dipendente di Pisacane all’interno del locale di famiglia, Pisadog. Secondo la prima ricostruzione Gianluca Pisacane sarebbe intervenuto a difesa della lavoratrice proprio mentre interveniva una pattuglia della polizia che ha redatto un verbale dopo aver ascoltato i fatti. Poco dopo sarebbe partita la spedizione punitiva (gli agenti si erano già allontanati) da parte di alcune persone legate alle tre donne che hanno raggiunto il locale sparando. L’intervento delle forze dell’ordine è poi avvenuto alle 4 quando dall’ospedale dei Pellegrini è arrivata la segnalazione del ferimento a colpi di pistola. Al Pronto Soccorso sono arrivati i poliziotti del commissariato Montecalvario, per l’avvio delle indagini. Ad agire sarebbero stati in tre, arrivati con volto scoperto centrando Gianluca Pisacane con due proiettili alla gamba destra. In ospedale l’uomo è stato sottoposto ai controlli del caso e i medici hanno escluso per lui complicazioni di rilievo. Nessuna aggressione invece al padre dell’ex calciatore come emerso invece in un primo momento. Le indagini sono affidate alla squadra Mobile di Napoli, col supporto dei poliziotti del commissariato Montecalvario.

Il post di Fabio Pisacane

«Come riportato da diversi organi di stampa questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco», scrive il tecnico del Cagliari dal social. «Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre invece non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto».

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati