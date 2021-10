Grande Fratello Vip, Lulù 'distrutta' dalle parole di Manuel: «Fuori non ci sarà nulla»

Lulù Selassiè ancora in crisi per il rapporto con Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip. Anche le sorelle, Clarissa e Jessica, le hanno infatti consigliato di ‘mollare’ un po’ la presa e di non pretendere di dormire sempre con il nuotatore. Per questo motivo ieri, la 23enne, ha chiesto al suo coinquilino un confronto. A quel punto, Selassiè ha confessato a Manuel di star male perché sente il bisogno di ricevere più attenzioni.

Il confronto tra Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip

“Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti”. Queste le parole della principessina – riportate poi da Biccy – che ha cercato chiarezza da parte del ‘partner’. Immediata la replica di Manuel.

“Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me. Poi vedo che dici sempre ‘sto male, male, male’ e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti compro una farmacia… […] Non mi piace essere toccato. […] Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali“, conclude Manuel.