Mancano ormai solo due settimane all’inizio del Grande Fratello Vip. Ad oggi sono 3 le concorrenti già ufficializzate. Ultima Manila Nazzaro, che si aggiunge a Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni.



La prossima edizione del Grande Fratello Vip comincierà ufficialmente il prossimo 13 settembre. Confermato alla conduzione Alfonso Signorini. A fare capire che la nuova concorrente sarà l’ex Miss Italia un rebus pubblicato nei giorni scorsi sui social (due mani, un rotolo di lana, un emoji che dorme con le zeta in evidenza e un carro).

La Nazzaro non ha mai nascosto il suo interesse a entrare nella casa e in una intervista passata ha raccontato: «Ho sempre detto che mi piacerebbe varcare la porta rossa perchè sarebbe un’esperienza semplicemente fantastica. Il GF Vip mi ha fatto molta compagnia in un periodo difficile, quando ho perso il bambino che aspettavo dal mio compagno…».

Miss Italia nel 1999, ha partecipato a Temptation Island con il suo compagno Lorenzo Amoruso.

Rivoluzione Grande Fratello Vip, svelata la nuova casa: sarà come ‘Love Boat’ [ARTICOLO 21 AGOSTO 2021]

Il Grande Fratello Vip sta per aprire le porte e sembra che non sono poche le novità che attendono i nuovi reclusi, a partire della casa che li ospiterà durante i lunghi mesi del reality.

Cambiamento al Grande Fratello Vip, dove la casa sarà rivoluzionata rispetto alla precedenti edizioni. Quest’anno infatti, come raccontato in un’intervista a “Chi” il capo progetto Andrea Palazzo, la dimora dei concorrenti ricorderà la “nave dell’amore”, la famosa Love Boat dela serie tv: «Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat – ha spiegato – facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni ’80. Due dettagli riguardano una parte della Casa che i Vip scopriranno solo al momento giusto. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa».

Intanto per il Grande Fratello Vip continua il toto concorrenti. Dopo la brusca smentita di Raz Degan, l’unica concorrente ufficiale è la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo Katia Ricciarelli. A condurre il reality sarà di nuovo Alfonso Signorini, con l’aiuto delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.