Grandine, voragini e strade allagate: i danni del maltempo a Napoli e provincia

PUBBLICITÀ

Il maltempo torna a colpire duramente la città, confermandone tutta la fragilità. In poco più di due ore, tra le 8 e le 10.30 di questa mattina, i Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 40 interventi, soprattutto nei comuni di Giugliano e Pozzuoli e nel quartiere Vomero. La maggior parte delle segnalazioni ha riguardato alberi e rami caduti o a rischio crollo. Lo riporta Napoli Today.

Strada allagata a Bagnoli

Dopo lo sprofondamento registrato ieri in via Caravaggio, nuovi problemi si sono verificati questa mattina in via Coroglio, a Bagnoli. All’altezza dell’ingresso di Città della Scienza, una porzione significativa della carreggiata è stata chiusa e transennata a causa di un allagamento provocato dalle forti piogge. Sul posto sono intervenuti Protezione civile e Polizia municipale. Dai primi accertamenti, il problema sarebbe legato anche al parziale ostruimento delle caditoie.

PUBBLICITÀ

Cartellone abbattuto dal vento a via Comunale Cinthia

Il vento ha divelto un grande cartellone pubblicitario in via Comunale Cinthia, facendolo finire sulla strada. I Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere la struttura e mettere in sicurezza l’area, consentendo il ripristino della viabilità.

Grandine e alberi pericolanti al Vomero

Intorno alle 10.30 una violenta grandinata ha interessato diverse zone della città, colpendo in modo particolare il Vomero. Strade e automobili sono state ricoperte da uno spesso strato di chicchi di grandine, creando disagi a pedoni e automobilisti. Non sono mancate le richieste di intervento per alberi pericolanti e per il distacco di cornicioni e intonaci, in uno scenario che si ripete ormai a ogni ondata di maltempo.