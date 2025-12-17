PUBBLICITÀ
Grave lutto a Pompei, è morto il sindaco Carmine Lo Sapio

Di Nicola Avolio
Pompei è in lutto per la scomparsa di Carmine Lo Sapio, sindaco della città, venuto a mancare improvvisamente lasciando sgomenta l’intera comunità.

Una notizia che arriva a poche ore di distanza dalla nota diffusa ieri, con cui lo stesso Lo Sapio annunciava di attraversare “un momento delicato della propria vita” e di lasciare temporaneamente la guida dell’amministrazione alla vicesindaca.

Un messaggio che oggi assume un significato ancora più profondo e doloroso.

Carmine Lo Sapio era una figura centrale della vita politica e istituzionale di Pompei, uomo delle istituzioni, amministratore appassionato e profondamente legato alla sua città. Il suo impegno pubblico è stato sempre caratterizzato da una presenza costante sul territorio e da un dialogo diretto con i cittadini.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio trasversale, che va oltre gli schieramenti politici. Messaggi di vicinanza e commozione stanno arrivando da rappresentanti delle istituzioni, dal mondo politico, associativo e religioso, oltre che da tantissimi cittadini che in Lo Sapio riconoscevano un punto di riferimento.

Ieri, con grande senso di responsabilità, il sindaco aveva comunicato la necessità di farsi da parte per affrontare una fase personale complessa, affidando la continuità amministrativa alla sua vice. Una scelta che oggi viene letta come l’ennesima dimostrazione di attenzione verso la città e le istituzioni che rappresentava.

Alla famiglia, ai colleghi e a quanti gli sono stati vicini va l’abbraccio commosso dell’intera città, che si stringe nel ricordo di Carmine Lo Sapio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

