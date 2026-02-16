PUBBLICITÀ

Tanta paura nella tarda mattinata di ieri, domenica 15 febbraio, a Marano di Napoli, dove il maltempo ha provocato gli ennesimi danni. Un muro di contenimento è infatti crollato su una palazzina tra via Casa Baiano e via Roma.

Lo smottamento ha provocato la distruzione di una camera dal letto al piano inferiore dell’edificio e altri danni: fortunatamente, non si registrano né vittime né feriti, ma in via precauzionale, anche a causa dei danni, la palazzina è stata sgomberata. 26 famiglie, in tutto, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

I danni del maltempo a Marano, muro di contenimento crolla sulla palazzina

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno assistito le operazioni di evacuazione, permettendo alle persone sgomberate di recuperare beni di prima necessità prima di andare via. Sul luogo del cedimento, per partecipare ai soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri, i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali. Per assistere le 26 famiglie evacuate è stato allestito un primo centro nella chiesa di San Castrese.

“Per il territorio di Marano di Napoli, dove si è verificato un evento franoso che ha causato lo sgombero precauzionale di 26 nuclei familiari, il CCS ha disposto ulteriori accertamenti tecnici, nonché una vigilanza sul territorio da parte delle Forze di Polizia e dell’Amministrazione comunale. Sono in corso le operazioni di assistenza alla popolazione e la situazione è attentamente seguita da tutti gli enti coinvolti e dalle istituzioni”, ha reso noto la Prefettura di Napoli, dove si è svolta nel pomeriggio odierno una riunione per monitorare la situazione.