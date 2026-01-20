“I vaccini creano danni”, le parole di Belen fanno infuriare il virologo Bassetti

PUBBLICITÀ

Botta e risposta tra la showgirl Belen Rodriguez e il virologo, non che medico dell’AdnKronos Salute, Matteo Bassetti.

“Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questioni sanitarie”. Queste sono le parole, scritte da Bassetti sotto un post pubblicato dalla showgirl, che hanno scatenato questa diatriba mediatica.

Le parole Belen riguardo i vaccini

“Ora mi sono ripresa, ma sono stata completamente ko, con 39 di febbre e tosse”, ha raccontato ai suoi follower. Nel messaggio, però, ha aggiunto un’osservazione che ha attirato l’attenzione: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…”. Un riferimento lasciato abbastanza generico, che potrebbe lasciare intendere che si riferisse non solo al vaccino antinfluenzale ma anche a quello Anti-Covid.

Chi è Bassetti

La sottile provocazione di Belen, però, non è passata inosservata sotto gli occhi attenti del virologo più famoso della televisione italiana. Infatti negli anni trascorsi tra il 2020 e il 2023 Bassetti è stato in prima linea in tutti i programmi talkshow della Rai e della Mediaset, chiaramente, difendendo sempre a spada tratta il vaccino e le norme anti-Covid messe in atto in quegli anni, nonostante le varie problematiche che sono sorte nelle fasi iniziali dei provvedimenti.

Ecco tutti i botta e risposta tra Belen e Bassetti

Poi ha aggiunto un passaggio netto sul piano pratico: “Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi”. L’infettivologo ha poi affrontato il punto più delicato, chiarendo il tema dei vaccini anti-Covid. “Se si riferisce a quello, quando parla di vaccini, è un’uscita infelice”, ha spiegato, sottolineando che “è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi, senza nessun aumento di patologie”.

l medico ha comunque voluto distinguere la sua opinione nei confronti Belen dal messaggio che ha lasciato passare: “Sono da sempre un estimatore di Belen, una donna molto capace e anche intelligente. Spero che le sia semplicemente scappata questa affermazione”, ha precisato. Ma il richiamo finale resta fermo: “In un momento come questo non si devono confondere le idee alle persone, altrimenti si ottengono risultati al contrario”.