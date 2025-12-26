PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Il clan Licciardi voleva i posti vip al concerto di Geolier", minacciato...
CronacaCronaca localePrimo Piano

“Il clan Licciardi voleva i posti vip al concerto di Geolier”, minacciato il manager

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
"Il clan Licciardi voleva i posti vip al concerto di Geolier", minacciato il manager
PUBBLICITÀ

Avrebbe minacciato il manager di Geolier per ricevere 14 posti in area vip in occasione del concerto al Palapartenope. E’ l’accusa che emerge ai danni di Gennaro Marano, rampollo del clan Licciardi, come riportato da RaiNews. Questo è venuto fuori da una costola dell’inchiesta dei carabinieri di Latina che solo una settimana fa aveva portato all’arresto di 5 presunti affiliati per reati che vanno dallo scambio elettorale politico mafioso all’estorsione.

L’affiliato dello cosca di Secondigliano non solo avrebbe costretto a riservare al clan 14 posti in area vip, ma lui e i suoi uomini durante la serata, emerge dalle indagini, si comportano da veri aguzzini. Anche il fratello del cantante sarebbe stato minacciato da Marano. “Lo faccio chiudere dentro a un box“, queste sarebbero le parole dall’estorsore nei confronti del manager di Geolier. Il rapper napoletano non risulta in nessun modo coinvolto nelle indagini.

PUBBLICITÀ

Arresti nel Basso Lazio per scambio politico-mafioso, in manette anche il marito di Patrizia Licciardi

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati