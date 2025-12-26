“Il clan Licciardi voleva i posti vip al concerto di Geolier”, minacciato il manager

PUBBLICITÀ

Avrebbe minacciato il manager di Geolier per ricevere 14 posti in area vip in occasione del concerto al Palapartenope. E’ l’accusa che emerge ai danni di Gennaro Marano, rampollo del clan Licciardi, come riportato da RaiNews. Questo è venuto fuori da una costola dell’inchiesta dei carabinieri di Latina che solo una settimana fa aveva portato all’arresto di 5 presunti affiliati per reati che vanno dallo scambio elettorale politico mafioso all’estorsione.

L’affiliato dello cosca di Secondigliano non solo avrebbe costretto a riservare al clan 14 posti in area vip, ma lui e i suoi uomini durante la serata, emerge dalle indagini, si comportano da veri aguzzini. Anche il fratello del cantante sarebbe stato minacciato da Marano. “Lo faccio chiudere dentro a un box“, queste sarebbero le parole dall’estorsore nei confronti del manager di Geolier. Il rapper napoletano non risulta in nessun modo coinvolto nelle indagini.

