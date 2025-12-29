Il fratello di Geolier minacciato dai Licciardi: “Sti fatti si sentono dentro i film”

PUBBLICITÀ

Il clan di Secondigliano, in particolare Gennaro Marano, figlio di Patrizia Licciardi ed Eduardo Marano, avrebbe preteso dal manager di Geolier di assistere gratuitamente al concerto e di avere 14 posti nell’area vip dell’evento. L’estorsione è stata ricostruita dalle intercettazioni dalle quali emerge come il clan volesse dare una lezione al manager Cristian De Rosa. La vicenda è stata anticipata in un articolo de La Repubblica.

Secondo gli inquirenti Marano e i suoi accompagnatori “si sarebbero comportati da aguzzini” nel corso di tutta la serata. Un atteggiamento presuntuoso che avrebbe infastidito il fratello di Geolier, Gaetano Palumbo, anche lui minacciato dal clan.



Gennaro Marano avrebbe chiesto conto anche al manager del rapper di quel fastidio manifestato da suo fratello per la loro presenza, contestando al fratello di Geolier soprattutto la frase “sti fatti che si sentono dire dentro i film…”. Allora Marano, rivolto al manager, lo aveva avvisato di cosa stava rischiando Gaetano Palumbo: “lo faccio chiudere dentro a un box”. Il cantante Geolier e il fratello non sono indagati in questa vicenda.