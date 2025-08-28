PUBBLICITÀ
“Il destino è stato infame”. Lacrime a Giugliano per Nicola Cimmino

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Il destino è stato infame. Lacrime a Giugliano per Nicola Cimmino
Un 48enne di Giugliano in Campania, Nicola Cimmino, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel corso della notte sull’Appia a Teverola.

Lo schianto si è verificato intorno alle 4 nei pressi del ristorante “Savaris”. Cimmino era alla guida di una Mercedes classe B quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, terminando la propria corsa contro un albero piantato ai margini della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso del 48enne. I militari dell’Arma hanno proceduto con i rilievi tecnici necessari a determinare la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Tanti i commenti sui social per Nicola: “Nicola mi si e’ spezzato il ❤️ amico mio ricordo i momenti d’infanzia vissuti con te tuttora quanto ci incontriamo ci facevamo una festa perché ci eravamo incontrati purtroppo il destino ha voluto Cosi riposa in pace amico mio 💔 sentite condoglianze alla famiglia e parenti”. “Resterai sempre nei nostri cuori Nicola

