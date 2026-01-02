PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Il messaggio del ras al clan Mallardo: “Lasciate stare il campagnolo”

Truffe assicurative e documenti falsi per la creazione di conti correnti su cui le vittime, convinte dell’acquisto di polizze Rc auto, effettuavano i bonifici. Una parte degli incassati sarebbe finita anche Pasquale Apicella, alias ‘o Bellomm. Il ras è stato arrestato prima di Natale dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta poichè ritenuto a capo dell’ala Schiavone-Cantiello del clan dei Casalesi.

Nell’inchiesta, coordinata dalla Dda di Napoli, emergono le figure di Emanuela Genova e Armando Maglione, entrambi indagati a piede libero. Secondo quanto emerso le truffe sarebbero state commesse dalla coppia dall’ottobre del 2022.

Dall’indagine emergerebbe anche il ruolo svolto da Apicella come mediatore con esponenti di altri clan. Al riguardo emerge un dettaglio, riportato da CasertaNews, sul fatto che Genova avesse lavorato in passato per un esponente del clan Mallardo, titolare di una struttura ricettiva in Toscana. La donna sarebbe stata contattata da Apicella che le avrebbe chiesto di riportargli un proprio messaggio di “lasciare in pace” un suo protetto chiamato il “campagnolo”.

