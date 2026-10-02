Il porticato della Galleria Principe di Napoli, nell’area prospiciente piazza Museo e via Costantinopoli, è stato interessato questa mattina da un intervento di pulizia, sanificazione e ripristino delle condizioni di decoro. Sul posto sono intervenuti gli assistenti sociali del Comune e gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale. Cinque persone senza fissa dimora, che utilizzavano lo spazio come ricovero, hanno deciso di allontanarsi spontaneamente dall’area.
Il nuovo volto della Galleria Principe a Napoli, ripulito e sanificato il porticato
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Il personale di Napoli Servizi ha effettuato lo sgombero dell’area, rimuovendo una notevole quantità di rifiuti e suppellettili abbandonati, in particolare coperte e indumenti non più utilizzabili. I rifiuti sono stati prelevati dal personale di Asia, che ha anche provveduto a sanificare l’area. L’attività ha consentito di eliminare il degrado che si era determinato nell’area e di ripristinare le migliori condizioni per il proseguimento dei lavori di restauro della Galleria.
L’intervento è stato coordinato dal Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, organismo istituito dal sindaco Gaetano Manfredi e composto dagli assessorati competenti, dai servizi comunali, dalle Municipalità, dalle società partecipate, dai Servizi Sociali e dalla Polizia Locale.
Il Tavolo opera con l’obiettivo di garantire risposte tempestive e coordinate alle criticità legate al decoro urbano, alla vivibilità degli spazi pubblici e alla gestione delle emergenze sociali sul territorio cittadino.
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