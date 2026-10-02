Il nuovo volto della Galleria Principe a Napoli, ripulito e sanificato il porticato

Il porticato della Galleria Principe di Napoli, nell’area prospiciente piazza Museo e via Costantinopoli, è stato interessato questa mattina da un intervento di pulizia, sanificazione e ripristino delle condizioni di decoro. Sul posto sono intervenuti gli assistenti sociali del Comune e gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale. Cinque persone senza fissa dimora, che utilizzavano lo spazio come ricovero, hanno deciso di allontanarsi spontaneamente dall’area.

Il personale di Napoli Servizi ha effettuato lo sgombero dell’area, rimuovendo una notevole quantità di rifiuti e suppellettili abbandonati, in particolare coperte e indumenti non più utilizzabili. I rifiuti sono stati prelevati dal personale di Asia, che ha anche provveduto a sanificare l’area. L’attività ha consentito di eliminare il degrado che si era determinato nell’area e di ripristinare le migliori condizioni per il proseguimento dei lavori di restauro della Galleria.