Il regalo di Geolier per il piccolo Raffaele, box speciale e nuovo CD autografato

Gianluca Spina
Un gesto che ha trasformato un momento di amarezza in una giornata impossibile da dimenticare. Geolier ha inviato un pacco speciale a Raffaele, il bambino vittima di un furto nel parcheggio del McDonald’s sull’Appia, tra Melito e Giugliano. Lo scorso gennaio alcuni malviventi avevano rotto il vetro dell’auto del padre del piccolo, portando via lo zainetto che Raffaele aveva con sé per una festa. All’interno c’erano un tablet e i libri di scuola. Il bambino, molto scosso per l’accaduto, aveva uno zaino dedicato proprio al rapper napoletano.

La storia, raccontata dal padre sui social, ha fatto rapidamente il giro del web. E non è rimasta inosservata agli occhi dell’artista. Geolier ha così deciso di sorprendere Raffaele con un box pieno di regali: bandana, borsello, sticker, cappellini, t-shirte soprattutto il nuovo CD autografato, con una dedica speciale: “Per Raffaele, Real p semp”.

