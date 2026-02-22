Il ‘tesoro’ dei narcos tra gli ortaggi, sequestrati quasi 400 kg di hashish in autostrada tra Napoli e Caserta

PUBBLICITÀ

Un ingente carico di droga è stato intercettato dai carabinieri lungo l’asse viario tra Napoli e Caserta. All’interno di un autoarticolato proveniente da Barcellona e arrivato in Campania i militari dell’Arma hanno scoperto e sequestrato 387 chilogrammi di hashish abilmente occultati tra cassette di ortaggi.

Il Tir, immatricolato in Spagna, è stato fermato alle prime luci del giorno nei pressi del casello autostradale di Capua, punto strategico per i collegamenti tra le due province. Alla guida c’era un cittadino rumeno di 46 anni che, durante il controllo, ha riferito di trasportare esclusivamente frutta e verdura.



L’ispezione iniziale, però, ha insospettito i carabinieri a causa di un odore anomalo proveniente dal vano di carico. Tra arance, patate e zucche, qualcosa lasciava presagire la presenza di altro materiale. Per questo motivo sono stati allertati i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria, che hanno eseguito una verifica più accurata del container.

La perquisizione ha portato alla luce numerosi involucri contenenti hashish, nascosti tra le cassette di ortaggi per eludere eventuali controlli. Il quantitativo complessivo sequestrato ammonta a 387 chilogrammi, una partita che avrebbe potuto generare profitti considerevoli una volta immessa sul mercato dello spaccio.

Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione della rete logistica e dei canali di distribuzione dello stupefacente. Gli investigatori stanno lavorando per individuare i responsabili del traffico e chiarire il ruolo dell’autista, la cui posizione è attualmente oggetto di approfondimenti.

Secondo i primi riscontri, il carico illecito sarebbe stato destinato alla provincia di Caserta, dove la droga avrebbe alimentato il mercato locale.