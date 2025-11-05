PUBBLICITÀ
Immobilizzano e rubano i fucili all’anziano, banditi in fuga nel Salernitano

Un anziano di Aquara è stato sorpreso nel sonno, immobilizzato e derubato da tre ladri entrati nella sua abitazione a pochi metri dal centro. I malviventi, dopo aver forzato il portone d’ingresso con un attrezzo da scasso, hanno minacciato l’uomo e lo hanno bloccato in una stanza mentre rovistavano in casa.

I tre si sono impossessati di denaro contante e hanno sradicato dal muro una fuciliera blindata, fuggendo subito. L’anziano è poi riuscito a chiedere aiuto e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Aquara, guidati dal maresciallo Pierpaolo Coppola. Sul posto anche la Polizia municipale e i Vigili. Indagini in corso per identificare i responsabili che sono fuggiti dal comune salernitano dopo il furto.

