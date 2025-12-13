PUBBLICITÀ

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

In possesso di quasi mezzo chilo tra hashish e marijuana, arrestato 52enne a Barra

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stesso è stato denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra, nel transitare in via IV Novembre, hanno controllato un uomo alla guida di un’auto, trovandolo in possesso di 10 involucri di hashish, di 7 bustine di marijuana e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 18 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 162 grammi, 80 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 401 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.