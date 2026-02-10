In strada con dieci grammi di cocaina, subit libero De Cicco

PUBBLICITÀ

Era stato bloccato in strada con dieci grammi di cocaina. Non è bastato per tenerlo dietro le sbarre. Il gip del tribunale di Napoli al termine del processo per direttissima ha disposto per Alessandro De Cicco, 41enne del quartiere San Giovanni a Teduccio, gli arresti domiciliari con condanna a due anni e sei mesi con pena sospesa.

Ad ammanettarlo erano stati gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra che, nel transitare in corso San Giovanni, all’angolo con piazza San Giovanni Battista, hanno controllato l’uomo che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, poiché De Cicco è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 10 grammi.

